Man(46) werd in Duitsland al gezocht (Video)

Kolham - De politie heeft vrijdagavond een 46-jarige man uit Kent (GB) aangehouden voor bedreiging.

Eerder die avond kreeg de politie de melding dat er een bedreiging was geweest op de Haddingestraat. Hier was een kleine aanrijding geweest tussen de auto van de 46-jarige man en de auto van een 44-jarige man uit Zuidhorn. Er zou ook een woordenwisseling zijn geweest waarbij de Engelsman zou hebben gedreigd met een vuurwapen.





Hierop is de Engelsman er vandoor gegaan en is de politie gebeld. De man uit Zuidhorn heeft nog geprobeerd hem te volgen, maar verloor hem uit het oog. Daarna heeft de politie de achtervolging ingezet. Uiteindelijk troffen agenten de auto aan op een carpoolplek aan de N387 bij Kolham. Met getrokken wapens is de auto benaderd, maar deze bleek leeg te zijn. Kort daarna zagen surveillerende agenten op de Woortmansdijk in Westerbroek een man lopen die voldeed aan het signalement.





Dit bleek inderdaad de 46-jarige verdachte te zijn. Hij is aangehouden. De man had geen vuurwapen bij zich. Er is die avond en nacht op meerdere plekken gezocht naar het eventuele vuurwapen, deze is nog niet aangetroffen. Zaterdag wordt er verder gezocht. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

: De man werd in Duitsland gezocht, er werd geen wapen meer aangetroffen.

