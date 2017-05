13-05-2017, Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver

Ongeval letsel Maagdenbrug Groningen

Groningen - Op de Maagdenbrug heeft vrijdagavond rond 23:30 een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een motor.

Er viel 1 gewonde. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De weg was tijdelijk afgesloten. De auto maakte een tol na de aanrijding. Beide voertuigen raakten beschadigd.