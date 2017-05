13-05-2017, Marc Dol 112Groningen.nl

Gaslucht zorgt voor brandweerinzet

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd zateragmiddag rond 16.50 uur opgeroepen voor een gaslucht aan de Heusdenlaan. Ter plaatse werd bij een aantal garageboxen een gaslucht geroken.

De brandweer is met hoge spoed uitgerukt om te onderzoeken waar de gaslucht vandaan kwam. De brandweer heeft een gat in de muur van een van de garageboxen moeten maken om goed metingen te kunnen verrichten.

Bij deze metingen bleek dat er geen gas in de garageboxen was. Wel stond een van de garageboxen vol met allerlei motoronderdelen. Wat de gaslucht veroorzaakt heeft is niet bekend. De brandweer kon rond 17.30 terugkeren naar de kazerne.