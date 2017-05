13-05-2017, 112Groningen

Albert Pieter Zuidhof krijgt Koninklijke Onderscheiding

Middelstum - Zaterdagmiddag ontving Albert Pieter Zuidhof in de brandweerkazerne van Middelstum een Koninklijke Onderscheiding.

Albert Pieter die in 1997 begon bij de brandweer is inmiddels 20 jaar in dienst. Hij combineert het ondernemerschap als ambachtelijke slager te Middelstum al jaren samen met het brandweer vak. Albert is naast manschap, chauffeur pompbediende en volgt momenteel de opleiding bevelvoerder.

Zaterdagmiddag werd Albert in bijzijn van zijn gezin verrast door zijn ploegleden die hem met "toeters en bellen" met de tankautospuit ophaalden vanaf huis. Bij de kazerne stonden naast (oud) ploegleden zijn familie hem op te wachten. Na een toespraak van burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum die hem de onderscheiding op spelde en een toespraak van clustercommandant Tjerk Elzinga werd de middag afgesloten met een hapje en een drankje.