Walk for Life & Landmacht bij het Paterswoldsemeer

Groningen - De opbrengst van de Walk for Life 2017 wordt gedoneerd aan het UMCG Kanker Research Fonds, waar het wordt besteed aan het onderzoek Project Aya Focus Group. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. J. Nuver, medisch oncoloog bij het UMCG.

Het onderzoek is gericht op jongeren met kanker, en hun leeftijd-specifieke gezondheidsbehoeftes gedurende hun diagnose en behandeling. Dr. Nuver gaat hierover kennis vergaren, zodat de jongeren beter begeleidt kunnen worden. Met de verkregen informatie kunnen deze jongeren de zorg krijgen die zij nodig hebben, en kunnen er betere keuzes gemaakt worden gedurende hun behandeling en vervolg traject. Het verzamelen van de informatie die hiervoor nodig is, wordt gedaan met behulp van een zogenaamde ´online focus group´ waarbij jongeren met diverse types kanker zijn betrokken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. J. Nuver, in samenwerking met de hematologie, radiotherapie, kinderoncologie, en maatschappelijk werk.Voor meer informatie over dit project kun je kijken op de website van het UMCG Kanker Reserachfonds.

Stichting Walk for Life organiseert ondermeer een wandel- en loopevenement met als doel geld in te zamelen voor jongvolwassenen (18 – 35 jaar) geconfronteerd met kanker. Met dit evenement willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren en activeren om mee te lopen. Met als doel: aandacht te vragen- en geld te genereren voor deze groep.

Op het eind was er een bootcamp, het was erg geslaagd !