14-05-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Alcomobilist heeft een engeltje op zijn schouder op A7

Marum - Zondagmorgen kregen wij een spoedmelding om naar de A7 te gaan ter hoogte van Marum. Daar had een auto een eenzijdig ongeval gehad en de bestuurder zou mogelijk bekneld in de auto zitten.

Ter plaatse gekomen troffen wij een zwaar beschadigd voertuig aan. De bestuurder zat inderdaad klem in zijn auto. Door de grote schade wilden zijn deuren niet meer open. De bestuurder is uiteindelijk via het opengereten dak uit de auto gekomen. De man was met zijn auto van de weg geraakt en had een verkeersbord geramd. Onderdelen van het verkeersbord hingen nog in de auto.

De man is kort gecontroleerd door ambulancepersoneel maar mankeerde wonderwel niets. Wel was hij onder invloed van alcohol. Op het politiebureau in Leek blies de 23 jarige man uit Amsterdam 775 ugl. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd. De auto is afgesleept door een berger. Alcohol en verkeer gaan niet samen. Regel vooraf een BOB of neem een taxi.

Tv Noord