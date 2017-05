14-05-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobilist ramt verkeersbord

Marum - Een automobilist is vanmorgen nagenoeg ongedeerd gebleven bij een ongeval.

Vanmorgen is op de A7 bij Marum een automobilist nagenoeg ongedeerd gebleven. De man kwam met zijn Audi tegen de middenberm tot stilstand, nadat hij even tevoren een ANWB bord van de afrit Frieschepalen had geraakt. De brandweer van Marum die was opgeroepen voor het ongeval, werd tijdens het aanrijden weer teruggeroepen, omdat de man reeds uit zijn voertuig was. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de bestuurder later voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. Hier zal van de man een bloedproef worden afgenomen, omdat het vermoeden bestond dat de man onder invloed van alcohol en/of drugs was. Gezien het vroege tijdstip had het verkeer nagenoeg geen hinder van het ongeval. Berger Collewijn heeft de total loss geraakte Audi afgesleept.