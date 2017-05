14-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Kat meer dan drie dagen vast in dakgoot

Scheemda - De brandweer van Scheemda kreeg zondagmiddag een melding van een dier in nood. In een dakgoot aan de Ockeweer in Scheemda bleek al meer dan drie dagen een kat te zitten die niet zelfstandig omlaag durfde.