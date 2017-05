14-05-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Autobrand geblust met een fles wijn

Groningen - Zondagmiddag werd de brandweer van Marum voor de tweede keer vandaag opgeroepen.

Ditmaal voor een autobrand op de A7 bij hmp. 174.3 R. Echter, het brandje wat onder de motorkap had gewoed was door de bestuurder zelf! Dat lag toevallig in de auto. De bestuurder was hierbij licht gewond geraakt, en werd later verbonden door de politie.

Voor de brandweer bleef er weinig meer over dan een controle uit te voeren, waarna ze weer terug konden keren naar de kazerne.

Door de autobrand was er een kleine file in de richting van Groningen. De andere kant op, stond een langere file. Dit ivm opruimwerkzaamheden na het ongeval van hedenmorgen op de A7.