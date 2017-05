14-05-2017, René Kuipers www.renekuipers.info & Arno Steeman

Dutch Masters of Motocross 14 mei 2017

Emmercompascuum - Op de Motodrome te Emmercompascuum werden vandaag de wedstrijden van de 85cc, 125cc, MX2 en MX1 verreden. Het weer was vandaag optimaal voor boeiende races.

Pottendijk Westzijde gekomen. Het circuit dat verrijkt is met een paar enorme taluts, volgens de voorzitter van het Motodrome, goed voor 650 vrachtwagens. Op deze taluts heeft het publiek een schitterend beeld over het circuit.

Wellicht hadden ze enige concurrentie van Moederdag en de ontknoping in de eredivisie. Ondanks dat waren er vele enthousiaste kijkers van jong en oud naar het circuit aan de

De deelnemerslijsten van de Dutch Masters of Motocross waren tijdens de eerste twee wedstrijden in Oss en Harfsen al bijzonder sterk. Ook vandaag, liegt het deelnemersveld er niet om, want er hebben vandaag een aantal echte klappers gereden.

Jeffrey Herlings van het Red Bull KTM Factory Team kwam als leider in de MX1 klasse naar Emmercompascuum. Slechts twee punten achter Herlings is het Gautier Paulin die op een tweede plaats staan. Teammaat van Paulin, Max Anstie, wist in Harfsen een manche te winnen en staat op een derde plaats in de tussenstand. Alle drie de rijders stonden vandaag op scherp voor de wedstrijd in Emmercompascuum.

De MX1 is de absolute publiekstrekker van de Dutch Masters, en is Jeffrey Herlings veruit de bekendste Nederlandse motorrijder. Ook vandaag stond er geen maat op Herlings. Hij won zowel de eerste als de tweede manche zeer overtuigend.

Op 14 t/m 16 juli zijn de finales van de Dutch Masters tijdens de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

