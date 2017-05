15-05-2017, Politie Ommelanden West / Facebook

Getuigen gezocht van inbraak in Sebaldeburen

Sebaldeburen - Op 13 mei 2017, omstreeks 03.15 uur kreeg de politie een melding om naa de Zandbalk in te Sebaldeburen.

Aldaar was een heterdaad inbraak woning. Meldster was wakker geworden van geluiden in haar huis. De inbreker is door de meldster gestoord en is toen gevlucht. De meldster heeft geen signalement kunnen zien. De collega's hebben nog in de omgeving rondgekeken, maar hebben niemand meer aangetroffen.

Heeft u die nacht of de avond ervoor iets bijzonders gezien of gehoord, meldt u zich dan via 0900-8844 of via een PB. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

BVH: 2017122317