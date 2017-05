16-05-2017, Patrick Wind 112Gr.

Brandweer redt kat uit boom in Groningen

Groningen - Aan de Nijesteinheerd in de stad Groningen kreeg de brandweer dinsdagmiddag een melding van een kat in nood.

Bij aankomst van de brandweer bleek een kat in de boom te zitten in een achtertuin. De brandweer heeft het dier uit de boom gehaald en aan een buurtbewoner afgedragen.