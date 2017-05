16-05-2017, Johan Wildeboer - 112Groningen

Aanrijding letsel aan de Sorghvlietlaan in Veendam

Veendam - Dinsdag aan het einde van de middag heeft er een ongeluk plaats gevonden aan de Sorghvlietlaan in Veendam.

Bij het ongeluk was een scooter betrokken. Naast ambulancepersoneel was ook de politie ter plaatse. Het is niet bekend als er iemand gewond is geraakt.

Nader informatie ontbreekt.