17-05-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Hoogwerker in de vangrail langs de A7

Scharmer - Op de A7 tussen Groningen en Hoogezand heeft woensdagmiddag een file gestaan ter hoogte van Scharmer doordat een hoogwerker door een nog onbekende reden in de vangrail is gereden.

De linker rijbaan van de snelweg is afgezet door de politie en Rijkswaterstaat in afwachting tot de berging.