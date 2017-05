17-05-2017, Marc Dol 112Gr.

Kleine brand snel onder controle

Stadskanaal - Een brand in een schuur aan de Iepenlaan in Stadskanaal heeft woensdag aan het begin van de avond voor enige rookontwikkeling gezorgd.

De brandweer van Stadskanaal is met één voertuig uitgerukt en had het vuur snel onder controle. Wat er precies heeft gebrand is niet bekend.