18-05-2017, Brandweer Groningen

Brandoefening bij CBS de Borgstee in Spijk

Spijk - Donderdagmorgen vindt er op CBS de Borgstee in Spijk een ontruimingsoefening plaats. Het scenario: brand in de kelderruimte met veel rookontwikkeling. De brandweerploeg uit Bierum werkte hieraan mee.