18-05-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval op de A7 bij Leek (video)

Leek - Donderdagmiddag om vijf uur moest een bestuurder van een auto een andere auto ontwijken die plotseling moest remmen.

Door de manoeuvre raakte de bestuurder van de grijze auto de macht over het stuur kwijt en begon te slippen. De bestuurder probeerde een lantaarnpaal te ontwijken maar dat mislukte waarna de auto er vol tegenaan botste.

Daardoor is de auto ongeveer 4 keer over de kop geslagen en in de naastgelegen sloot tot stilstand gekomen. De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig klimmen waarna omstanders 112 hebben gebeld. Hulpdiensten waaronder brandweer, ambulance, politie en Rijkswaterstaat zijn met spoed ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Tijdens de afhandeling was de vluchtstrook en de rechter rijstrook afgesloten waardoor er al snel een file stond van circa 5 kilometer.

Het ambulancepersoneel heeft de bestuurder in de ambulance nagekeken maar wonderwel hoefde de man uit Leek niet mee naar het ziekenhuis. Berger Poort heeft het zwaar beschadigde voertuig afgesleept.

RTV Noord