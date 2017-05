19-05-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto in de vangrail

Scharmer - Op de A7 tussen Groningen en Hoogezand is donderdag aan het eind van de avond een auto in de vangrail gereden.

De bestuurder(ster) van de auto is in een ambulance onderzocht, of hij/zij uiteindelijk nog naar het ziekenhuis is gebracht is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd. De vangrail raakte door het ongeluk zwaar beschadigd.