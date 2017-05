19-05-2017, Redactie

Politie zoekt getuigen van steekincident aan de Friesestraatweg

Groningen - Een 19-jarige Groninger werd in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 mei met een mes gestoken door twee nog onbekende mannen.

De 19-jarige fietste rond 03.15 uur op de Friesestraatweg ter hoogte van de spoorwegovergang nabij de kruising bij de van Goghstraat . Hij zag twee mannen op één fiets. Ze fietsten de Groninger tegemoet. Toen de 19-jarige ze wilde ontwijken trapte de man achterop de fiets hem tegen het been waardoor de 19-jarige bijna op de grond viel. Hij sprak de twee mannen op hun gedrag aan. Degene die hem had getrapt stapte van de fiets en stak met een mes in het been van de stadjer. Deze duwde zijn belager van zich af. Hij werd toen hij de verdachte probeerde af te weren in zijn arm gestoken. De andere man bleef bij de fiets staan. Beide verdachten hebben niets gezegd.

De 19-jarige fietste er vervolgens snel vandoor in de richting van het tunneltje bij de Pleiadenbrug. Daar zag hij een scoooterrijder die hij om hulp vroeg. Deze heeft de hulpdiensten gewaarschuwd. De 19-jarige is met verwondingen aan zijn arm en been naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij gehecht worden. Hij doet aangifte.