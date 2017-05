19-05-2017, G. Twickler & video Persbureau Meter / Harm Halfmouw

Auto knalt op boom in Musselkanaal (video)

Musselkanaal - Vrijdagmiddag is er bij een eenzijdig ongeluk op de Verbindingsweg in Musselkanaal één persoon gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak kwam een bestelauto tegen een boom aan. De brandweer van Stadskanaal heeft de bestuurder van de auto bevrijdt. Aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie zal hier onderzoek naar doen.