20-05-2017, 112Groningen.nl

Gemeente voert Drank- & Horeca controle uit in clubhuis Red Devils (video)

Oude Pekela - De gemeente Pekela voerde in samenwerking met de politie een controle uit in het clubhuis van motorclub Red Devils in Oude Pekela. Dit in het kader van de Drank- en Horecawet.

Volgens de politie is er geen sprake van een inval. 'We hebben aangeklopt en we zijn netjes binnengelaten', zegt politiewoordvoerder Sylvia Sanders. 'Bij integrale controle Red Devils in Oude Pekela geen overtredingen strafrecht geconstateerd. Er is dan ook niemand aangehouden.' aldus de politie. De gemeente Pekela maakt een bestuurlijke rapport op.