Gemeente voert Drank- & Horeca controle uit in clubhuis Red Devils

Oude Pekela - De gemeente Pekela voerde in samenwerking met de politie een controle uit in het clubhuis van motorclub Red Devils in Oude Pekela. Dit in het kader van de Drank- en Horecawet.