20-05-2017, Patrick Wind 112Gr.

Vrouw gewond na straatroof in Groningen (Video)

Groningen - Een 44-jarige vrouw uit Groningen werd vanochtend rond 06.00 uur slachtoffer van een straatroof in de Blekerstraat. In eerste instantie zou er sprake te zijn van een overval in de woning. Na onderzoek blijkt dat het vermoedelijk om een straatroof ga

Twee mannen en een vrouw hebben de 44-jarige beroofd van een klein geldbedrag. Ze raakte gewond aan haar been en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Het slachtoffer kon niet precies vertellen wat er was gebeurd. Volgens haar stond het drietal ineens om haar heen en lag ze even later op de grond. Volgens de vrouw ging het om een getinte en een blanke man. De getinte man zou tussen de 20 en 30 jaar oud zijn.



Meer informatie over de signalementen is nog niet bekend. De politie gaat nog weer in gesprek met het slachtoffer en onderzoekt de straatroof. Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie voor de politie, bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.