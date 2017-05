20-05-2017, Marc Dol 112Gr.

Camper brandt uit in Stadskanaal (video)

Stadskanaal - Een camper is zaterdagochtend uitgebrand op de parkeerplaats van een autogarage aan de Stelmaker in Stadskanaal.

De brandweer van Stadskanaal werd even voor 11 uur opgeroepen om de brand te bestrijden. Het kon echter niet voorkomen worden dat de camper uitbrandde. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.