20-05-2017, Zwaantje de Jong/112Marum.nl

Veel schade bij aanrijding

Kornhorn - Geen gewonden, wel veel schade bij aanrijding op N981

Even na het middaguur zijn op de Provincialeweg in Kornhorn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een automobilist, komende vanuit Doezum, wilde linksafslaan richting een woning. Hierbij werd een auto, komende vanuit de richting Noordwijk niet opgemerkt. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de betrokken automobilisten onderzocht, voor zover bekend waren er geen gewonden. De auto's waren dermate beschadigd, dat ze moesten worden afgesleept door berger van Kammen. De politie maakte rapport op van de aanrijding.