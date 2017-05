20-05-2017, Patrick Wind 112Gr.

Woningbrand aan de Atjehstraat in Groningen (video)

Groningen - De brandweer van Groningen is zaterdagavond uitgerukt voor een vergeten pannetje op het vuur aan de Atjehstraat in Groningen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatsen en konden erger voorkomen. Alerte voorbijgangers ontdekten de brand en waarschuwde de bewoner. Er kwam een ambulance ter plaatse voor het controleren van de bewoner. Na het ventileren van de woning, keerde de brandweer terug naar de kazerne.