20-05-2017, Jordi Haverdings - InfoLeek.nl

Rook onder motorkap laat brandweer uitrukken

Leek - Zaterdagmiddag even voor 5 uur zijn de vrijwilligers van brandweer Leek opgeroepen voor een autobrand op de Oldenoert.

Ter plaatse reed een bestuurder over de Oldenoert waarna de auto plots uit sloeg en er vervolgens rook onder de motorkap vandaan kwam. Daarom is direct 112 gebeld en is de brandweer met prioriteit 1 ter plaatse gekomen. Er was een brandlucht te ruiken maar de rook was inmiddels al weer weg. Enkele onderdelen zijn verwijderd en de accu is los gekoppeld om verdere kortsluiting te voorkomen.

De brandweer kon al snel retour richting de kazerne. De eigenaar van de auto heeft de verzekering ingeschakeld voor de afhandeling.