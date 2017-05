20-05-2017, Patrick Wind & Martin Baar - 112Groningen.nl

Forse woningbrand aan de Orchideestraat in Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen is zaterdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Orchideestraat in Groningen voor een woningbrand.

Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook uit de woning. Op het moment van de brand was er niemand thuis. Door een snelle brandweerinzet kon het vuur snel worden geblust. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de afhandeling van de brand en rookschade aan drie woningen.