20-05-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Brandweerwedstrijden in Sappemeer (Video)

Sappemeer - De St. Antoniusschool aan de Middenstraat in Sappemeer was zaterdag de hele dag het toneel van brandweerwedstrijden.

Acht ploegen uit Groningen, Drenthe en Friesland streden in de school om de eerste plaats. Uitslag is als volgt. 1.Westerbork 2.Ureterp 3.Scheemda 4.Norg 5.Westerbork (2) 6.Tjalleberd 7.Workum 8.Winschoten