21-05-2017

Groningse brandweerploegen doen mee aan wedstrijden in Kollum

De brandweer van Kollum en het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité hebben zaterdag in Kollum de vaardigheidstoetsen van de 1e gewestelijke brandweerwedstrijd klasse TS-HD georganiseerd.

Het centrum van Kollum was de gehele zaterdag decor van de toetsen die beter bekend zijn als de brandweerwedstrijden. Met deze toetsen worden scenario's zo goed mogelijk nagebootst.





De toetsen vonden plaats in het oude gemeentehuis aan de Voorstraat te Kollum. Twee klussers die in het gebouw bezig waren raakten tijdens de werkzaamheden een gasleiding waarna een gasexplosie ontstond. Hierbij brak brand uit, stond één van de slachtoffers in brand en moesten deze zo goed en snel mogelijk uit hun benarde positie bevrijdt worden. Door de meerdere bouwlagen van het gebouw was dit voor alle ploegen een hele uitdaging. Voor de vele toeschouwers die mede door het mooie weer kwamen kijken een leuk scenario waarbij veel te zien was.





Namens de Veiligheidsregio Groningen deden de korpsen van Appingedam en Vlagtwedde mee. Appingedam behaalde de 7e plek en Vlagtwedde ging er met de 3e plek vandoor. Vlagtwedde is dan ook door naar de volgende ronde. Naast de Groningse korpsen deden ook korpsen uit onder andere Heerenveen en Hellendoorn mee. De 1e plek ging naar het korps van Huizen, 2e werden de deelnemers van ASK, Defensie en zoals eerder genoemd Vlagtwedde werd 3e.