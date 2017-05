21-05-2017, Rene Kuipers - Ingezonden

Autocross Pieterzijl groot succes

Pieterzijl/Grijpskerk - De eerste wedstrijd EUROL/VEKA NK autocross 2017 stond gepland op zaterdag 20 mei te Pieterzijl.

Pieterzijl neemt de wedstrijd over van de organisatie uit Lopik, die de wedstrijd niet kon organiseren. In totaal zijn er ruim 200 rijders en 4000 toeschouwers present geweest in Pieterzijl. Op het circuitterrein in Grijpskerk heeft de organisatie de baan neergelegd die vooraf erg droog en hard bleek. De eerste manches werden dan ook verreden op een keiharde kleibaan, waar de rubberbanden het rubber op de klei achterliet. Totdat de voorspelde regen ook over Pieterzijl heentrok. En hoe! In korte tijd viel er erg veel regen en zelfs hagel.

Vele toeschouwers zijn gevlucht in auto's, onder paraplu's, de feesttent en andere schuilplaatsen. Wat daarna ontstond was een circuit dat leek op een ijsbaan, spek- en spekglad. Immers, water en (blauwe) zeeklei maakt een mengsel waarop nauwelijks op valt te lopen, laat staan heel hard rijden. De baan werd direct na de buien uitstekend geprepareerd. Waarna de races weer werden hervat. Naar mate de wedstrijd vorderde werd de baan weer droger en werd er hard gereden op de opdrogende baan.

De toeschouwers én rijderskunnen terugkijken op een uitstekende wedstrijddag tijdens deze eerste EUROL/VEKA NK autocross te Pieterzijl.