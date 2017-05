21-05-2017, B. J. Zijlema 112Gr

Auto te water aan de Woldweg in Appingedam

Appingedam - Aan de Woldweg in Appingedam is zondagmiddag een auto in de sloot beland.

De eigenaar wilde kijken voor een nieuwe auto bij Autotaal in Appingedam. Auto schijnbaar niet goed op de handrem gezet. Auto was geparkeerd op de oprit naar het bedrijf en rolde vervolgens zo in een naastgelegen sloot.