22-05-2017, Politie.nl

Twee verdachten straatroof aangehouden na herkenning op bewakingsbeelden

Groningen - Een 18-jarige en een 22-jarige jongeman zijn in de nacht van zaterdag 20 mei op zondag 21 mei aangehouden op de Grote Markt vanwege mogelijke betrokkenheid bij een straatroof eerder die nacht aan de Coehoornsingel.

Een 29-jarige man uit Brazilie liep vanaf het station via de museumbrug naar de Coehoornsingel. De twee verdachten liepen met hem mee omdat hij hen de weg had gevraagd. Eenmaal op de Coehoornsingel trok een van de jongemannen een mes en moest het slachtoffer zijn portemonnee inleveren. Het geld werd eruit gehaald en de verdachten vertrokken met de buit. De 29-jarige vroeg een taxichauffeur om de politie te bellen. Het slachtoffer gaf de signalementen van de verdachten door waarmee agenten op straat naar de mannen uitkeken.

Ook werden camerabeelden bekeken en hierop waren de twee verdachten te zien terwijl ze met het slachtoffer meeliepen. Even later zagen agenten de twee verdachten voor een horecagelegenheid op de Grote Markt. Beide mannen werden aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Tijdens hun fouillering troffen agenten een mes aan dat voldeed aan de omschrijving die de Braziliaan van het mes had gegeven. Ook vonden ze bij een van de verdachten een geldbedrag dat hetzelfde was als bedrag dat was weggenomen. De verdachten zitten nog vast. De politie doet onderzoek.

Straatroof

