22-05-2017, persbericht

Beleef de brandweer tijdens de open dag in Finsterwolde

Finsterwolde - Op 24 juni laat de brandweer in Finsterwolde jong en oud kennismaken met zijn werk. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom bij de kazerne aan het Bospad 1.

Kruip in de huid van een echte brandweerman of –vrouw en beleef hoe het is om een dag bij de brandweer te werken

Leer spuiten met de brandweerslang, knip in auto’s met redgereedschap en rij mee met de brandweerauto. Stap in onze beleveniscontainer en ervaar hoe het is om in een huis vol rook te staan. Daarnaast kunnen bezoekers verschillende hulpverlenersvoertuigen bekijken van onder andere politie, ambulance en de Reddingsbrigade.

Spectaculaire demonstraties



Natuurlijk komen de brandweervrijwilligers zelf ook in actie en laten ze tijdens spectaculaire demonstraties zien wat ze in huis hebben. Zo zijn er duikinzetten te zien, komt de tunnelbrandbestrijdingsrobot in actie en nog veel meer.

Voor de kleintjes



Ook de kleintjes hebben genoeg te doen. Zo kunnen de kinderen op de foto met de brandweer, zich laten schminken of zich uitleven op het springkussen.

