22-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Valkparkietje ‘met hoogtevrees’ durft niet meer uit hoge boom

Beerta - Een Valkparkiet is aan de Hoofdweg in Beerta hoog in een boom ‘geklommen’. Het parkietje durfde uiteindelijk niet meer omlaag. De eigenaresse maakte zich zorgen omdat deze sinds vanochtend in de boom zat.

De brandweer van Winschoten heeft door middel van de hoogwerker het vogeltje uit de boom gehaald.