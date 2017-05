22-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer heeft handenvol aan buitenbrand

Scheemda - De brandweer van Winschoten had maandagavond de handen vol aan een buitenbrand aan de Kolkenweg in Scheemda.

Na een bluspoging van de ter plaatse gekomen brandween hebben zij besloten het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. De politie zal de eigenaar van het land in kennis stellen. De brandende geur was onder andere in Scheemda te ruiken.