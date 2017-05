22-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer haalt bestuurbare drone uit de boom

Winschoten - De brandweer van Winschoten had maandagavond een bijzonder klusje. Aan de A.J. Romijnweg was er namelijk een drone in de boom belandt.

De eigenaar had de drone net 2,5 week in bezit. Hij wilde de ‘auto modus’ uittesten. Bij deze functie blijft het helikoptertje met camera achter een bepaald object vliegen, zodat je deze kan filmen. In dit geval was dat zijn auto. Toen hij eenmaal de bocht wilde nemen nam de Drone de binnenbocht en belandde deze in de top van een boom. De brandweer heeft de drone door middel van een hoogwerker uit de boom gehaald.