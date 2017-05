24-05-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

IBT training politie in het Oosterpark

Groningen - Dinsdagavond werden 11 politie collega's van Basisteam Zuid (BT5) getraind m.b.t extreem geweld in de Simon van Hasseltschool.

4 x per jaar worden zij getraind op geweldsmiddelen zoals de handboeien, pepperspray, vuurwapen, wapenstok en eigen fysieke vaardigheden. Dit doen ze normaliter in het IBT-centrum in Zuidlaren.Dinsdag avond werden ze in een nagespeelde reële extreme geweldsituatie getraind op lokatie. Dit keer was dit in de Simon van Hasseltschool.