24-05-2017, Politie.nl

Zes aanhoudingen na scooterdiefstal

Groningen - Op maandagavond 15 mei werden zes verdachten uit Groningen aangehouden in de leeftijd van 13 tot 40 (waaronder vier minderjarigen) jaar aangehouden.

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van een scooter. Het ging echter om een lokscooter dus de politie was de verdachten snel op het spoor.

Onderzoek

Rond 00.15 uur in de nacht van zondag 14 mei op zondag 15 mei werd de scooter weggenomen vanaf het Wielewaalplein. De scooter stond na wat omzwervingen uiteindelijk maandagavond in de achtertuin van een woning aan de Steenbokstraat. Toen agenten bij de woning kwamen stonden de zes in de tuin. Zij werden aangehouden. Drie verdachten (15, 13 en 15 jaar) werden op woensdag 17 mei in vrijheid gesteld, de andere drie (16, 18 en 40 jaar) mochten op donderdag 18 mei het politiebureau verlaten. Uit onderzoek bleek dat de 40-jarige zich schuldig maakte aan heling. Bij de woning werden nog vier scooters aangetroffen. Deze werden in beslag genomen. De politie onderzoekt of de scooters zijn gestolen. Er wordt proces-verbaal tegen de verdachten opgemaakt.

Eerdere scooterdiefstallen

De recherche begon vorig jaar een onderzoek na een stijging van het aantal scooterdiefstallen in en rondom de wijk Paddepoel. Na de aanhouding in juni 2016 van drie helers en vijf jongeren (waarvan drie uit de wijk Paddepoel) namen de scooterdiefstallen af. Begin 2017 was er weer een toename te zien.

Aanhoudingen geweldszaken

In mei 2017 werden er vier jongeren aangehouden die worden verdacht van een aantal geweldszaken. Dit betreft een ander groepje jongeren dan degenen die zijn aangehouden voor de diefstal van de lokscooter.

Overlast jeugdgroep Paddepoel

De zes verdachten die maandagmiddag werden aangehouden maken deel uit van een overlast gevende jeugdgroep in Paddepoel. Ondanks aanhoudingen en de inzet van o.a. politie, gemeente en wij-teams passen de jongeren hun gedrag maar nauwelijks aan. Ze hebben allemaal contact en leren elkaar hoe je een scooter kunt stelen. Net als vorig jaar wordt er voorlopig extra gesurveilleerd en worden er gerichte verkeerscontroles gehouden.

Gemeente

Op grond van signalen vanuit de politie en andere organisaties heeft de gemeente het initiatief genomen tot een intensieve gezamenlijke aanpak van jeugdproblematiek en jeugdgroepenaanpak in deze wijk. De huidige aanhoudingen door de politie zijn dan ook mede het gevolg van de afspraken om intensief en zo gezamenlijk in te grijpen op problematische jeugd in Paddepoel. Zowel vanuit de kant van politie en Openbaar Ministerie als ook vanuit de hulpverlening, scholen, WIJ team Jeugdbescherming, HALT en anderen wordt gereageerd op grensoverschrijdend gedrag. De betrokken organisaties zetten waar nodig hulpverlening in om tot gedragsverandering van jongeren te komen en om te kijken hoe dit gedrag in de toekomst voorkomen kan worden. Deze hulp richt zich op individuele jongeren en op de gezinnen. De gemeente Groningen coördineert de samenwerking met alle partijen, zowel in de handhaving als in de zorg en preventie.

Cijfers

Vorig jaar plaatste de politie een bericht over gestolen scooters. Hierin werd gesteld dat er in 2015 980 scooters vanuit Groningen werden weggenomen. Dit blijkt echter niet correct te zijn. Het gaat om 490 scooters. Door een fout spraken wij over een verdubbeld aantal. Het bericht is inmiddels aangepast. In 2016 waren dat er 432 in Groningen. Daarvan werden 165 gestolen vanuit het Noordelijke deel van de stad. Vanaf januari dit jaar tot en met 22 mei zijn er 120 scooters gestolen in Groningen. Daarvan vonden er 41 diefstallen plaats in het gehele werkgebied van het Noordelijke deel van de stad.

Preventietips

Zet je scooter altijd op slot. Gebruik het liefst twee sloten. Zet je scooter ook op slot in de schuur, bij huis of in de garage. Zorg voor goed hang- en sluitwerk van de stalling, schuur of garage. Zet je scooter in een bewaakte fietsenstalling. Zet je scooter ’s avonds en ’s nachts in het licht. Laat je scooter registreren. Bijvoorbeeld door ‘tags’in te laten bouwen. Deze chips functioneren als elektronische merktekens. Bij veel verzekeringsmaatschappijen krijg je hiervoor een aanzienlijke korting op de verzekeringspremie.



Heling is strafbaar. Check daarom bij de koop van een tweedehands scooter altijd www.stopheling.nl

Getuige van de diefstal van een scooter? Bel direct 112. Met de beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen.