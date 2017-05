24-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Woningbrand Oude Pekela & projectiel gevonden

Oude Pekela - Op de zolder van een woning aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela was woensdagmorgen een zolderbrand uitgebroken.

Bij deze zolderbrand kwam veel rook vrij en daardoor rukte de brandweer uit met meerdere eenheden.

Ook werd bij toeval een projectiel gevonden. Het gaat vermoedelijk om een soort granaat. Deze lag in de woning naast het huis waar de brand was, men keek als iedereen er uit was en vond hem toevallig. Hij bleek niet gevaarlijk aldus de EOD.