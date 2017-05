24-05-2017, Persbureau Meter

Verkeersruzie eindigd in ongeval op A28(Video)

Vries - Automobilisten op de A28 Groningen richting Assen moesten woensdagmiddag rekening houden met file.

Bij de afrit Zuidlaren/ Vries was een ongeluk gebeurd. Een verkeersruzie ging hier aan vooraf meldt Persbureau Meter.

Twee bestuurders kregen tussen het Julianaplein Groningen en Vries ruzie met elkaar met de nodige verkeers manoeuvres en middelvingers. Dit liep zo uit de hand dat een van de auto's in de vangrails belande en over de kop vloog. De auto belande op de kop midden op de A28. De A28 is in de rijrichting Assen getremd. Het verkeer word via de vluchtstrook langs het ongeval geleid. Bij het ongeval is 3km file ontstaan. Het slachtoffer is ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.