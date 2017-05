25-05-2017, Michael Huising 112Gr. & Nick Abee

Woningbrand in Wildervank

Wildervank - Hemelvaartsdag rond 10.30 uur werd er een woningbrand gemeld aan de Raadhuisstraat. Ter plaatse was er al flinke rookontwikkeling. I.v.m de dichte bebouwing is de brandweer gelijk met twee tankautospuiten en de hoogwerker uitgerukt.

Door een snelle inzet kon de binnenband snel onder controle worden gebracht en werd voorkomen dat de brand uitslaande werd. Wat er precies heeft gebrand en hoe deze is ontstaan is niet bekend.