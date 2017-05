25-05-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Unimog van talud af in Tolbert

Tolbert - Donderdagmiddag even voor zes uur reed een vader met zijn dochter in een Unimog over het Schilligepad in de richting van Boerakker.

Net na het viaduct kregen ze een klapband waardoor de klassieke Unimog uit 1955 niet meer te besturen was. Daarna zijn ze bergafwaarts van het talud naar beneden gereden en vervolgens in de naastgelegen sloot met een beste klap tot stilstand gekomen. Beide inzittenden konden zelfstandig uit de wagen klimmen. Hierna is 112 gebeld en zijn er twee ambulance's en politie met spoed ter plaatse gekomen. Het ambulancepersoneel heeft beide inzittenden in de ambulance gecontroleerd op mogelijk letsel. De dochter is uiteindelijk voor nader onderzoek meegenomen naar het Martiniziekenhuis in Groningen. De Unimog is vakkundig door een kennis met een trekker uit de sloot getrokken en naar een stalling gebracht.