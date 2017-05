25-05-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Man aangehouden nabij Oostersluis

Groningen - Aan de Oostersluisweg in de stad is donderdagavond om 18:15 uur een verward persoon aangehouden. Hij zat in een bootje naast de sluis en had alleen een korte broek aan.

De politie kon nog niet vertellen wat er was gebeurd. Hij werd geboeid.