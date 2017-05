Groningen



Een 31-jarige schipper uit Groningen voer aan het einde van de middag met zijn bootje nabij De Oostersluis. Hij haalde vreemde capriolen uit en daarmee hinderde de man de beroepsvaart. Een sluiswachter zag dit alles gebeuren. Omdat het sterke vermoeden bestond dat de schipper onder invloed van alcohol verkeerde, werd direct de politie gewaarschuwd. Twee agenten werden door Meldkamer Noord-Nederland naar de sluis tussen het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal gestuurd.

Ondertussen was het de sluiswachter gelukt om de man met zijn bootje in de sluis te krijgen. Door beide deuren te sluiten kon de schipper niet meer verder varen. Vervolgens werd de man aangesproken door agenten. Hij kreeg de opdracht om de sluis te verlaten, de beroepsvaart lag inmiddels stil, en verder op aan te leggen. De man weigerde in eerste instantie uit zijn bootje te komen. Uiteindelijk deed hij dat toch en werd toen aangehouden. De verdachte werd op het politiebureau gevraagd om mee te werken aan een ademanalyse. Daarbij blies de schipper 1.47 promille (640 ug/l). Goed voor een vaarverbod van acht uur en een boete van 900 euro.





Leeuwarden



Een 52-jarige schipper uit Leeuwarden voer ’s avonds met zijn sloep door de Zuider Stadsgracht.Hij naderde een politieboot. Agenten aan boord zagen bij het onder doorgaan van de Prins Hendrikbrug dat de stuurman van de sloep geen enkele manoeuvre of snelheidshandeling maakte om op een fatsoenlijke wijze te kunnen passeren. Alle reden voor een controle. De 52-jarige schipper bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Hij werd voor een ademanalyse overgebracht naar het politiebureau. Daar blies de Leeuwarder 1.41 promille (615 ug/l). Goed voor een vaarverbod van zeven uur en een forse boete.





Vaarregels



Met het mooie weer is het druk op het water, met name in Fryslân. Het is dan ook noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Net zoals in het verkeer op de weg, gelden er verkeerregels op het water. De politie controleert samen met partners, zoals Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân, daarop. Prioriteiten in de handhaving zijn daarbij varen onder invloed, het snelvaren, vaargedrag en milieuovertredingen.