Ongeval N7 nabij Martiniplaza

Groningen - Op de N7 ter hoogte van Martiniplaza is donderdagavond een ongeluk gebeurd.

Twee auto's kwamen door een nog onbekende oorzaak met elkaar in de botsing.



Er raakte niemand gewond, wel raakten beide auto's beschadigd en moesten worden afgesleept.



Één weghelft van de oprit van de N7 richting Julianaplein was even gestremd voor het verkeer.