25-05-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto botst op boom

Froombosch - Bij een ongeluk op de Hoofdweg in Froombosch is donderdagmiddag één persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer zat in een auto die eerst rechts een boom had geraakt en vervolgens tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De vrouw is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.