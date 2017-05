26-05-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Toerit afgesloten i.v.m ongeval

Marum - Door een aanrijding op de A7 moest de toerit tijdelijk worden afgesloten.

Door een aanrijding in de vroege ochtend van donderdag op vrijdag op de A7, waarbij drie auto's betrokken raakten, moest de toerit van de A7 tijdelijk worden afgesloten. Een automobilist die in de richting van Groningen reed, schrok van een auto die vanaf de toerit richting Groningen wilde rijden. De man stuurde vervolgens naar links, waarop dat moment een Russische automobilist reed, met achter zijn auto een trailer met een boot daarop. De man reed vervolgens achterop de trailer, die hierdoor beschadigd raakte.

De andere auto raakte ook zwaar beschadigd, doordat de automobiliste op een andere automobilist botste. Bij de aanrijding raakte een mevrouw licht gewond, maar behoefde niet naar het ziekenhuis. De materiele schade was groot. Het verkeer werd tijdelijk over een rijbaan geleid. De auto's werden afgesleept door berger Collewijn. De auto met daarachter de boottrailer is doorgereden naar het tankstation. Hoe de boottrailer weer in Rusland komt, is niet bekend.