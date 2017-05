26-05-2017, Melarno Kraan 112Gr. & Video G. de Groot

Stoffelijk overschot gevonden in Winschoten (Video)

Winschoten - In het water van Winschoterzijl bij Winschoten t.h.v de ingang naar de haven is vrijdagmiddag een overleden persoon in het water aangetroffen. De oorzaak is onbekend.

De politie stelt een onderzoek in. In het water werd een scootmobiel gevonden. Dvhn Tv Noord