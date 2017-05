26-05-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Fietser raakt gewond na aanrijding op het Oldambtplein

Winschoten - Vrijdagavond is er een mevrouw op een fiets aangereden op het Oldambtplein in Winschoten.

Het Oldambtplein is ingericht volgens het principe van Shared Space. Dat betekent dat alle verkeersdeelnemers, of het nu een voetganger is of een automobilist, in principe gelijkwaardig zijn.

Vermoedelijk zag de bestuurder de fietser over het hoofd door de felle zon. De fietsster is overgebracht naar het ziekenhuis zo’n 100 meter verderop.